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 Депутат Вострецов призвал отменить налоговую нагрузку на продукты для нуждающихся

Депутат Вострецов призвал отменить налоговую нагрузку на продукты для нуждающихся
Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

 Трамп специально обвиняет Китай в пандемии COVID-19, чтобы успокоить американцев

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20:14   15 Апреля 2020
Политика

Баранец: страх перед РФ вынуждает США увеличивать затраты на антироссийскую пропаганду

Баранец: страх перед РФ вынуждает США увеличивать затраты на антироссийскую пропаганду

Соединенные Штаты вынуждены увеличить финансирование информационной войны, поскольку испытывают страх перед Россией. Об этом сообщил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По словам военного обозревателя, американские политики понимают, что США не стали мировым лидером, а надежды на однополярность не сбылись. Поэтому они вынуждены запускать идеологический механизм и финансировать его, поскольку в мире появились государства, которые могут противостоять руке "Дяде Сэма". В числе таких стран находится и Россия.

Баранец подчеркнул, что Соединенные Штаты осознали факт своего бессилия перед РФ, поэтому сейчас их политика направлена на антироссийскую деятельность, сообщает "Экономика сегодня"

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #баранец

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