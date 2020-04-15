Манукян назвал популизмом критику КПРФ в адрес мер против коронавируса в Москве
Члены партии КПРФ занимаются пустым популизмом, пытаясь обратить на себя внимание с помощью темы коронавируса, уверен блогер Вадим Манукян.
Московское отделение партии опубликовало заявление, в котором ее члены призывают московскую мэрию пересмотреть свой подход к борьбе с коронавирусом. По их словам, власти Москвы должны отказаться от "неадекватных шагов" и ввести меры коммунистов, которые члены партии ранее предложили.
Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян в беседе с Nation News назвал заявление странным. По его словам, коммунисты пытаются спекулировать на теме коронавируса. Вместо этого собеседник издания предложил КПРФ заняться чем-нибудь действительно полезным.
"Понятно, что и выборы уже не за горами, и им хочется себя проявить. Но я бы посоветовал заниматься важными делами; сегодня стоит помогать, например, пожилым людям", — сказал он.
По мнению Манукяна, заявление коммунистов останется без внимания, поэтому нет смысла тратить на это время. Блогер высоко оценил действия столичных властей по преодолению коронавируса.
"Просто не мешайте людям работать, они и так сегодня на пределе", — отметил собеседник.