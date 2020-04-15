Манукян назвал популизмом критику КПРФ в адрес мер против коронавируса в Москве

Члены партии КПРФ занимаются пустым популизмом, пытаясь обратить на себя внимание с помощью темы коронавируса, уверен блогер Вадим Манукян.

Московское отделение партии опубликовало заявление, в котором ее члены призывают московскую мэрию пересмотреть свой подход к борьбе с коронавирусом. По их словам, власти Москвы должны отказаться от "неадекватных шагов" и ввести меры коммунистов, которые члены партии ранее предложили.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян в беседе с Nation News назвал заявление странным. По его словам, коммунисты пытаются спекулировать на теме коронавируса. Вместо этого собеседник издания предложил КПРФ заняться чем-нибудь действительно полезным.

"Понятно, что и выборы уже не за горами, и им хочется себя проявить. Но я бы посоветовал заниматься важными делами; сегодня стоит помогать, например, пожилым людям", — сказал он.

По мнению Манукяна, заявление коммунистов останется без внимания, поэтому нет смысла тратить на это время. Блогер высоко оценил действия столичных властей по преодолению коронавируса.