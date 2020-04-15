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 Депутат Вострецов призвал отменить налоговую нагрузку на продукты для нуждающихся

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Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

 Трамп специально обвиняет Китай в пандемии COVID-19, чтобы успокоить американцев

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20:07   15 Апреля 2020
Политика

Поклонская не исключает возможности искусственного появления COVID-19

Поклонская не исключает возможности искусственного появления COVID-19

Китайский коронавирус мог появиться в ходе лабораторных испытаний. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

По словам политика, китайский коронавирус мог быть создан в ходе лабораторных экспериментов. Она сообщила, что это сугубо ее мнение, аргументированное тем, что в мировой практике отсутствует структура, которая осуществляет контроль за созданием биологического оружия.

Поклонская подчеркнула, что научные лаборатории, которые занимаются ислеждоаниями в биологической сфере, необходимо проверить по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#проверка #поклонская #коронавирус

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