Поклонская не исключает возможности искусственного появления COVID-19

Китайский коронавирус мог появиться в ходе лабораторных испытаний. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

По словам политика, китайский коронавирус мог быть создан в ходе лабораторных экспериментов. Она сообщила, что это сугубо ее мнение, аргументированное тем, что в мировой практике отсутствует структура, которая осуществляет контроль за созданием биологического оружия.

Поклонская подчеркнула, что научные лаборатории, которые занимаются ислеждоаниями в биологической сфере, необходимо проверить по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.