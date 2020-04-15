Депутат Вострецов призвал отменить налоговую нагрузку на продукты для нуждающихся

Снять часть налогов с продуктов, которые будут бесплатно передаваться социально незащищенному населению, предложили депутаты Государственной думы Сергей Вострецов и Николай Валуев.

Законодательная инициатива депутатов об отмене НДС и налога на прибыль на социально значимые товары рассматривается уже несколько месяцев. Но в связи с эпидемией коронавируса решение нужно принимать немедленно, заявил Сергей Вострецов.

По словам Вострецова, в год магазины выбрасывают 17 млн тонн пищи. Чиновник убежден, что правильней было бы за несколько дней до истечения срока годности раздать продукты нуждающимся, сообщает "Российская газета". Однако при нынешней системе налогообложения торговые точки могут уйти в убыток, а люди, которые нуждаются в такой поддержке, в России есть. Именно поэтому необходимо как можно быстрее принять инициативу, отметил парламентарий.

Сергей Вострецов призвал граждан РФ не отказываться от планового медосмотра из-за ситуации с коронавирусной эпидемией. По его мнению, отмена всех видов обязательных медицинских обследований на предприятии является недопустимой. На сегодняшний день медосвидетельствование в РФ проходят все работники пищевого производства, сотрудники транспортных компаний, а также люди, которые работают на опасных предприятиях.