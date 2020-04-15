Издатели направили в кабмин РФ письмо с просьбой о помощи из-за ситуации с COVID-19

Писатели, издатели и книгораспространители обратились к правительству РФ от лица всех граждан России, любящих книгу и понимающих ее ценность и важность особенно сегодня, с просьбой о помощи из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Они просят кабинет министров включить книжную индустрию в перечень сфер деятельности, серьезно пострадавших от распространения COVID-19, пишет "Литературная газета". В открытом письме они заявляют, что перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением кабмина, необходимо дополнить книжной продукцией.

В течение одного лишь марта книжные магазины в России потеряли 50-60% объемов обычных продаж. Литераторы утверждают, что в случае продления введенных правительством и регионами мер неизбежно начнутся банкротства.

Они убеждены, что в связи с происходящим в стране книжная отрасль поставлена на грань выживания. Также в открытом письме указывается, что переоценить социальную значимость этого бизнеса невозможно, несмотря на его небольшую долю в российской экономике.