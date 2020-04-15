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19:21   15 Апреля 2020
Политика

Глава ПНС Саррадж пытается переложить вину за преступления своих боевиков на ЛНА

Глава ПНС Саррадж пытается переложить вину за преступления своих боевиков на ЛНА

Главарь боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался от мирного диалога с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

В ходе разговора с журналистом итальянского издания La Repubblica Саррадж обвинил Хафтара в преступлениях, которые совершили сами боевики ПНС Ливии, сообщает РИА ФАН.

По словам главаря террористов, ПНС Ливии пытается урегулировать конфликт, но фельдмаршал Хафтар не идет на соглашения. Саррадж также попытался обвинить Хафтара в якобы нарушении перемирия на фоне пандемии коронавируса. Однако он, видимо, забыл, что именно боевики ПНС Ливии совместно с протурецкими наемниками обстреливают бойцов Халифы Хафтара из артиллерии и турецких беспилотников. 

Стоит отметить, что фельдмаршал Хафтар выступил инициатором перемирия, в нарушении которого Саррадж пытался обвинить бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА).

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Автор: Василий Пименов
#ливия #перемирие #хафтар #лна #пнс #саррадж

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