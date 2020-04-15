Глава ПНС Саррадж пытается переложить вину за преступления своих боевиков на ЛНА

Главарь боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался от мирного диалога с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

В ходе разговора с журналистом итальянского издания La Repubblica Саррадж обвинил Хафтара в преступлениях, которые совершили сами боевики ПНС Ливии, сообщает РИА ФАН.

По словам главаря террористов, ПНС Ливии пытается урегулировать конфликт, но фельдмаршал Хафтар не идет на соглашения. Саррадж также попытался обвинить Хафтара в якобы нарушении перемирия на фоне пандемии коронавируса. Однако он, видимо, забыл, что именно боевики ПНС Ливии совместно с протурецкими наемниками обстреливают бойцов Халифы Хафтара из артиллерии и турецких беспилотников.

Стоит отметить, что фельдмаршал Хафтар выступил инициатором перемирия, в нарушении которого Саррадж пытался обвинить бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА).