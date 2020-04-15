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 Кризисные цены. Что подорожает в России вслед за гречкой и сахаром

Кризисные цены. Что подорожает в России вслед за гречкой и сахаром
Поклонская не исключает возможности искусственного появления COVID-19

Поклонская не исключает возможности искусственного появления COVID-19

 Издатели направили в кабмин РФ письмо с просьбой о помощи из-за ситуации с COVID-19

Издатели направили в кабмин РФ письмо с просьбой о помощи из-за ситуации с COVID-19
Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

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 Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»

Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»
19:10   15 Апреля 2020
Политика

Простаков: США пытаются сломить систему международных отношений инфовойной

Простаков: США пытаются сломить систему международных отношений инфовойной

Ведущие американские издания, включая NYT и NPR проигнорировали обращения посольства РФ с просьбой опубликовать опровержения о нападках в адрес российских ветеранов. Эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков назвал это инфовойной.

Простаков отметил, США не могут смириться с тем фактом, что другие страны внесли не менее значительный вклад в сохранение мира на Земле, чем они сами. Безусловно, Вашингтон не намерен распространяться о чужом превосходстве, пишет ФАН.

Речь, по словам эксперта, идет не только о России. Белый дом подрывает существующую международную систему соглашений. В качестве примера можно привести отказ США продолжать финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Простаков подчеркнул, что таким образом Вашингтон пытается закрепить роль мирового гегемона.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша

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