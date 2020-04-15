Соболь сеет панику в обществе, подхватывая фейки либеральных СМИ о штрафах

Ряд СМИ ранее рассказал, что в Москве будут действовать дорожные штрафы для тех, кто нарушит режим самоизоляции. С критикой законопроекта выступила юрист организации-иноагента ФБК Любовь Соболь, однако она даже не разобралась в его сути.

Новость о возможном законопроекте была представлена "Коммерсантом". Издание ссылалось на некий источник в столичном правительстве. Не зная имени "источника", сложно судить о его компетентности и осведомленности.

По версии этого источника, водителей будут контролировать с помощью 2500 видеокамер. Если у них не будет цифрового пропуска, автоматически выпишут штрафы. Именно об этом начала рассказывать в соцсетях Соболь, возмущаясь нововведениями, пишет Nation News.

Однако подробное изучение материала показало, что все далеко не так, как преподнесла юрист ФБК. В частности, депутат столичной думы Кирилл Щитов заявил, что дорожные камеры следят лишь за нарушениями ПДД, тогда как цифровые пропуски к этим правилам не относятся.

Парламентарий также призвал не поддаваться на подобные провокации и изучить действующие законы. Даже если бы подобные штрафы планировались, для этого потребовалось бы внести изменения в КоАП РФ или КоАП Москвы.

На сайтах Государственной думы и Московской городской думы нет каких-либо упоминаний о подобных изменениях законодательства.

Непросто будет реализовать такой механизм и с технической точки зрения, так как потребуется изменение алгоритма дорожной сети камер, которые в прошлом году могли фиксировать только около 18 видов нарушений правил дорожного движения.

На фоне пандемии коронавируса нового типа либеральная тусовка увеличила свою активность. Соболь с помощью медийных приемов пытается повлиять на умы россиян. Она и другие сторонники блогера Алексея Навального до этого множество раз были уличены в распространении фейков.

Действия юриста ФБК не более чем паразитизм на сложной ситуации, в которой оказалось все человечество. Соболь, используя обстоятельства, пытается разбудить недовольство жителей РФ, которое может быть использовано для провоцирования действий радикального характера.