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Поклонская не исключает возможности искусственного появления COVID-19

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 Издатели направили в кабмин РФ письмо с просьбой о помощи из-за ситуации с COVID-19

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18:42   15 Апреля 2020
Общество

Путин рассмотрит предложение ветеранов о переносе Парада Победы

Путин рассмотрит предложение ветеранов о переносе Парада Победы

Президент России Владимир Путин рассмотрит предложения ветеранских организаций о переносе Парада Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ветеранское сообщество обратилось к президенту с просьбой принять решение о проведении парада в соответствии с эпидемиологической обстановкой. В обращении отмечается, что ситуация в мире такова, что невозможно дать гарантии безопасности при проведении подобных мероприятий.

Ранее в СМИ сообщалось, что в связи с ситуацией из-за коронавируса Парад Победы в Москве может быть перенесен. Также высказывалось мнение, что парад может быть проведен без зрителей.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #парад победы #коронавирус

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