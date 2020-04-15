Путин рассмотрит предложение ветеранов о переносе Парада Победы

Президент России Владимир Путин рассмотрит предложения ветеранских организаций о переносе Парада Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ветеранское сообщество обратилось к президенту с просьбой принять решение о проведении парада в соответствии с эпидемиологической обстановкой. В обращении отмечается, что ситуация в мире такова, что невозможно дать гарантии безопасности при проведении подобных мероприятий.

Ранее в СМИ сообщалось, что в связи с ситуацией из-за коронавируса Парад Победы в Москве может быть перенесен. Также высказывалось мнение, что парад может быть проведен без зрителей.