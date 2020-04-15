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18:31   15 Апреля 2020
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Полиция выясняет причины взрыва в одной из больниц Львова

Полиция выясняет причины взрыва в одной из больниц Львова

По предварительным данным, из-за произошедшего взрыва погиб один человек. Обстоятельства случившегося выясняются.

ЧП произошло в украинском городе Львов. На территории больницы № 5 прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По данным, из-за произошедшего погиб один человек. На месте работает полиция и спасательные службы. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшего человека.

Разведчики задержаны в Крыму, сообщили специалисты Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В ФСБ отметили, что задержанные планировали организовать теракт на территории полуострова.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #взрыв #львов

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