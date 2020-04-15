Марченко призвал отрезать зарубежное финансирование политических партий

Депутат Марченко считает, что России во многом следует брать пример с Китая для укрепления своих позиций и во избежание актов насилия, сепаратизма и вмешательства внешних сил в дела государства.

Власти Китая настаивают на том, что для соблюдения порядка нужно принять закон о госбезопасности. Он поможет сдерживать акты насилия, а также противостоять внешнему вмешательству в дела страны. Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко считает, что российским властям нужно взять пример с китайских правителей, особенно в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом сообщает издание "ПолитЭксперт".

Депутат рассказал, что в обществе всегда появляется политическая нестабильность во время чрезвычайных ситуаций. Люди не соблюдают необходимых мер предосторожности, начинаются волнения, недовольства властью и жизнью общества в целом.

"На этой ситуации внешние силы могут пробовать дестабилизировать политическую ситуацию в стране", — рассказал депутат.

Марченко сообщил, что он вместе со своими коллегами разработал закон, с помощью которого можно будет привлечь к уголовной ответственности иностранцев за финансирование политической деятельности в России. Политик добавил, что необходим целый комплекс мер, который поможет преодолеть сложную ситуацию и не даст раскачать политическую обстановку.