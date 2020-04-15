Противостояние между Зеленским и Кличко усилится после скандала с Поворозником

Если информация о том, что первый зам киевского мэра Николай Поворозник был пойман на взятке подтвердится, это нанесет серьезный удар по рейтингу Виталия Кличко и у команды президента Украины Владимира Зеленского, стремящейся сменить руководство столицы, появятся шансы этого добиться.

Такое мнение в среду высказал украинский политолог Руслан Бортник, слова которого приводит издание «ПолитНавигатор».

Накануне СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала первого заместителя мэра Киева Николая Повороника в момент получения им первой части взятки в размере 60 тысяч долларов от одного из столичных застройщиков.

В то же время зам Поворозник опроверг эту информацию в своем блоге, где написал, что не брал взяток и не был арестован. По словам заммэра, его всего лишь вызвали на допрос в пятницу.

При этом Виталий Кличко поспешил открестится от своего заместителя, сообщив журналистам, что в кабинете Поворозника были проведены следственные действия, и добавив, что всем казнокрадам не место в мэрии.

По мнению бывшего сотрудника МВД Украины Станислава Краснова, Кличко лукавит, так как он знал о коррупционных делах Поворозника, и занимался ими вместе с ним.

«Николай Поворозник требовал взятки с застройщиков – 125 000 и 246 000 долларов. Взяли его на первой части в 60 000 долларов. Кто хоть минимально разбирается в деятельности КГГА, хорошо знает, что взятки с застройщиков туда текут рекой, — прокомментировал ситуацию Краснов в своем блоге. — Отсюда и высокая цена на недвижимость. Представьте просто, какие реки долларов текут в карманы Кличко и его окружения. Никакого МВФ не надо».

В то же время политолог Руслан Бортник считает, что вся эта ситуация связана с возможными скорыми местными выборами.

«Если ситуация с Николаем Поворозником подтвердится, то это может нанести существенный ущерб рейтингу Кличко, который сегодня доминирует в политическом поле Киева, — заявил он журналистам. — При этом местные выборы в этом году вероятно произойдут. Я рассматриваю эту ситуацию как элемент борьбы за влияние в Киеве после отставки Богдана и Гончарука».

По словам политолога, с Гончаруком и Богданом команда Кличко нашла баланс, однако во главе страны теперь стоят новые люди, которые по-другому смотрят на Киев и ищут возможности продвигать там свои собственные интересы. Эти люди обдумывают возможность того, чтобы в дальнейшем обходиться без Кличко, хотя еще совсем недавно он в роли столичного мэра казался незыблемой фигурой.

В то же время экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко призывает украинцев не обманываться низким рейтингом Кличко.

«К сожалению, отсутствие реальной альтернативы оставляет за Кличко первое место. Но когда ты идешь по мажоритарному округу, ты слышишь от людей всю правду – что они думают о киевской власти, о поломанных лифтах, о затопленных подвалах, о крышах, которые протекают, про отсутствие дорог», — заявил Лещенко.

При этом он отметил, что ситуация с заместителем Кличко может нанести по мэру Киева серьезный удар.