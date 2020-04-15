КПРФ и Соболь потребовали всеобщего блага, а получился абырвалг

Политические повестки блогера Алексея Навального и КПРФ вошли в резонанс на фоне пандемии коронавируса. Оба лагеря критикуют предпринимаемые российскими властями меры в борьбе с общемировой напастью.

Популизм или панацея

Устами своего шефа говорит юрист признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Ее «месседж» взывает к чувствам: федеральные власти якобы неправы, так как проигнорировали призыв Навального раздать взрослым гражданам РФ по 20 тысяч рублей из резервного фона, «чтобы всех спасти».

Аналогичный призыв содержится в длинном финансовом перечне фракции КПРФ в Мосгордуме к мэрии Москвы. У последователей ленинских заветов уже на региональном уровне претензии к команде Сергея Собянина. Их список сводится к условной формуле булгаковского Шарикова — «все взять и поделить».

Отвечая на вопрос «Политики Сегодня», может ли банальная раздача денег оказаться выигрышной мерой соцподдержки в стратегической перспективе, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов напоминает об опасности популизма.

«Естественно, все мы были бы рады, если бы получили какие-то деньги от государства или от какой-то частной структуры. Более того, почему 20 тысяч? Можно миллион рублей всем раздать. Но не то, чтобы это невозможно, но это попахивает абсолютным популизмом, потому что мы не печатаем деньги. Как известно, у нас нет печатного станка, в отличие от одной известной страны, которая этим злоупотребляет в силу разных причин. У нас есть конкретный бюджет, в рамках которого мы осуществляем определенные действия», — скептически оценил призывы Соболь и КПРФ политолог.

Опьянение быстрыми деньгами, убежден собеседник, обернется горьким похмельем: балансирующая на грани общемирового кризиса российская экономка, может сорваться в гиперинфляцию. Ведь резервы небезграничные, а «черный день», к счастью, пока не наступил.

«Заявление Соболь безответственное и оно напоминает заявление такого несмышленыша-ребенка, который требует во что бы то ни стало купить ему велосипед, при том, что должных денег у родителей нет. И, конечно, подобные заявления не красят ни Любовь Соболь, ни ее подельников, поскольку они свидетельствуют о достаточно низкопробной политике, политической риторике», - оценил Шаповалов.

Внебрачный союз белой и красной башен

Тактический союз команды Навального и коммунистов сформировался летом 2019 года, когда Соболь, представляя интересы своего ранее судимого шефа, безуспешно пыталась избраться в Мосгордуму. Надежда последнего на реализацию своих политических амбиций осталась в уголовном прошлом. Темпераментная протеже блогера подтвердила свою политическую несостоятельность подписями мертвых и неудачными провокациями в адрес главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Однако технология Навального «Умное голосование» принесла дивиденды КПРФ. В столичном парламенте появились представители левых сил, прямо или косвенно поддерживающие Соболь. После неудачного опыта непокоренной мосгордумовской планки она почему-то поставила себе более сложную задачу — стать депутатом Госдумы.

Владимир Шаповалов допускает, что популистские призывы Соболь ориентированы на электорат коммунистов, но убежден, что лидер компартии Геннадий Зюганов не позволит московской ячейке довести заигрывания с Навальным до опасной черты. Оградят себя от заблуждений и наделенные критическим мышлением сторонники КПРФ, верит эксперт.

«Левому электорату необходимо помнить, кто такой Навальный и какие политические позиции он занимает. Вы видим, что это такое всеядное политическое животное, извините за сленг. Алексей Анатольевич был националистом, был либералом и теперь он почти что коммунист. <…> В данном случае он просто-напросто цинично использует данные лозунги для своих целей», — говорит Шаповалов.

Что касается перспектив «красной башни», где существует свое видение борьбы с пандемией, то союзом с Навальным КПРФ размывает свой и без того хрупкий идеологический фундамент, полагает профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.