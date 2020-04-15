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17:49   15 Апреля 2020
Политика

Гаспарян считает бессмысленным отвечать на фейки "Новой газеты"

Гаспарян считает бессмысленным отвечать на фейки "Новой газеты"

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал политику издания "Новая газета" и ее главреда Дмитрия Муратова в адрес руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Чеченский лидер обвинил издание в распространении фейковой информации о том, что в республике якобы приравняли зараженных COVID-19 пациентов к террористам. Рамзан Ахматович предположил, что издание работает на западных инвесторов, и призвал привлечь к ответственности автора фейкового материала — журналистку Елену Милашину.

Однако главред "Новой газеты" Муратов выступил с ультиматумом в адрес чеченского руководителя. Он потребовал, чтобы Кадыров предоставил информацию, которая опровергает написанный Милашиной материал. Муратов даже поставил сроки — до 30 апреля.

Армен Гаспарян подчеркнул, что отвечать Муратову никто не должен, поскольку материалы "Новой газеты" регулярно распространяют недостоверную информацию, опровергать которую нет никакого смысла. 

Политолог подчеркнул, что Муратову уже давно "нечего терять", поэтому он продолжит ставить ультиматумы и уверять читателей в якобы правдивости материалов своего издания, пишет iReactor.

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Автор: Илья Романович
#кадыров #чечня #фейк #муратов #коронавирус

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