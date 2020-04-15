Глава Минтруда РФ заявил о росте числа безработных россиян

Общее количество безработных россиян составляет 735 тыс. человек, подчеркнул министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Этот же показатель в прошлом году находился на отметке в 813 тыс. человек.

Число безработных россиян выросло за последние три месяца на 44 тыс. человек. Суммарно в России не имеют работы 735 тыс. граждан. Несмотря на негативный фактор в виде угрозы коронавирусной инфекции, число безработных граждан ниже, чем за тот же период в прошлом году, отметил Котяков.

Согласно расчетам экспертов Международной организации труда, лишиться работы из-за пандемии могут более миллиарда человек. Столько же из-за распространения коронавирусной инфекции рискуют серьезно потерять в зарплате, пишет "КП". В США работу уже потеряло около 6,6 млн человек.