Ситуация на Украине стала напоминать закипающий чайник

Закрытие государственных границ Украины на несколько месяцев, возможно, на полгода, о чем недавно заявил замглавы МВД Антон Геращенко, может привести к ряду серьезных проблем, главной из которых станет нарастание социального напряжения.

Как сообщает в среду украинское аналитическое издание «Главред», Украина с закрытыми границами будет напоминать закипающий чайник без клапана для выхода пара. Ранее этим «клапаном» и были открытые границы, дававшие гражданам возможность уехать из страны на заработки. Теперь же ситуация грозит социальными потрясениями и неприятными сюрпризами для власти.

«Главный минус от закрытых на протяжении более полугода границ, на мой взгляд, будет состояться в том, что гастарбайтеры, которые вернулись на Украину, могут создать чисто политические проблемы», — отмечает автор материала.

По его словам, вернувшиеся на родину заробитчане, остаются без заработка и средств к существованию. При этом их может не устраивать то, что они видят в родной стране, так как сложившаяся там ситуация, возможно, не соответствует их ожиданиям. Ведь после того, как Украина пять лет назад получила безвизовый режим с Евросоюзом, из страны на заработки уехали наиболее активные граждане. Теперь же у них, ставших безработными и лишенными возможности искать лучшей доли за границей, могут возникнуть предпосылки для предъявления властям социальных претензий.

По мнению автора, эта ситуация может повернутся и в лучшую сторону, так как население начнет активнее предъявлять властям претензии, требовать от них проведения реформ, создания новых рабочих мест и совершенствования налогового законодательства.