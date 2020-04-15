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17:20   15 Апреля 2020
Экономика

Собянин согласовал новый пакет мер по поддержке предпринимателей в Москве

Собянин согласовал новый пакет мер по поддержке предпринимателей в Москве

Власти столицы вместе с коммерческими банками подготовили программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. В ближайшие дни она будет запущена.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По оценкам, главной угрозой для предпринимателей стало отсутствие средств на обслуживание кредитов, также предпринимателям не удается получить "стабилизационный кредит", чтобы пережить этот непростой период. Столичный градоначальник заявил о скором запуске "беспрецедентной программы по кредитованию бизнеса".

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Автор: Илья Романович
#москва #собянин #бизнес

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