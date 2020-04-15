Собянин согласовал новый пакет мер по поддержке предпринимателей в Москве

Власти столицы вместе с коммерческими банками подготовили программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. В ближайшие дни она будет запущена.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По оценкам, главной угрозой для предпринимателей стало отсутствие средств на обслуживание кредитов, также предпринимателям не удается получить "стабилизационный кредит", чтобы пережить этот непростой период. Столичный градоначальник заявил о скором запуске "беспрецедентной программы по кредитованию бизнеса".