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17:05   15 Апреля 2020
Россия

ФСБ задержала в Краснодаре членов международной сатанинской организации

ФСБ задержала в Краснодаре членов международной сатанинской организации

Пресс-служба ФСБ по Краснодарскому краю объявила о задержании адептов американской сатанинской организации прямо во время совершения ритуала. Причиной такого решения, стало распространение участниками организации экстремистской литературы.

Американские "коллеги" кубанских сатанистов из Legion Ave Satan возмутились действиями сотрудников правоохранительных органов РФ и попросили отпустить "добропорядочных" участников культа. Но время операции силовики нашли большое количество запрещенной в России литературы, которая призывает к противозаконной деятельности.

Фигурантам дела инкриминировали ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к экстремистской деятельности". Если их причастность к преступлению удастся доказать, то задержанным грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Сейчас они отпущены под подписку о невыезде.

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Автор: Кристина Мокроусова
#задержание #фсб #краснодар #сатанисты

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