Путин поручил обеспечить соблюдение трудовых прав работников на "удаленке"

Работникам, переведенным на удаленную работу, следует обеспечить соблюдением трудового законодательства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства также распорядился о новых мерах поддержки бизнеса. Российским банкам предлагается запустить кредитование предприятий для пополнения оборотных средств. Также предполагается прямая помощь системообразующим организациям для выплаты зарплат сотрудникам.