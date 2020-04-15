Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил обеспечить соблюдение трудовых прав работников на "удаленке"

Путин поручил обеспечить соблюдение трудовых прав работников на "удаленке"

 Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу

Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу
Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

 Путин освободил от НДФЛ российских врачей

Путин освободил от НДФЛ российских врачей
Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

 Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии

Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии
Путин поручил обеспечить соблюдение трудовых прав работников на "удаленке"

Путин поручил обеспечить соблюдение трудовых прав работников на "удаленке"

 Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу

Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу
Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

 Путин освободил от НДФЛ российских врачей

Путин освободил от НДФЛ российских врачей
Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

 Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии

Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии
16:44   15 Апреля 2020
Общество

Путин поручил обеспечить соблюдение трудовых прав работников на "удаленке"

Путин поручил обеспечить соблюдение трудовых прав работников на "удаленке"

Работникам, переведенным на удаленную работу, следует обеспечить соблюдением трудового законодательства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства также распорядился о новых мерах поддержки бизнеса. Российским банкам предлагается запустить кредитование предприятий для пополнения оборотных средств. Также предполагается прямая помощь системообразующим организациям для выплаты зарплат сотрудникам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...