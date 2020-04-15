Живые деньги для бизнеса. Главное из четвертого обращения Путина

Президент РФ Владимир Путин в четвертый раз за месяц обратился к согражданам. Перед рабочим заседанием правительства в режиме онлайн, глава государства озвучил дополнительные меры по поддержке бизнеса в кризис. «Политика Сегодня» публикует главное.

1. Наиболее пострадавшие компании малого и среднего бизнеса получат живые деньги от государства на выплату зарплат сотрудникам, чтобы не допустить роста безработицы. Всего выделяется 200 миллиардов рублей. Деньги направят в бюджеты регионов, оттуда распределят нуждающимся компаниям, которые сохранили на 1 апреля 90% штата.

Материальная помощь будет рассчитываться по 12 139 рублей на одного сотрудника в месяц. Выплаты за апрель предприятия получат до 18 мая, за май — до 18 июня.

2. В перечень наиболее пострадавших отраслей экономики включены непродовольственные магазины. Авиаотрасль сможет рассчитывать на отдельную финансовую помощь - на ее поддержку выделено 23 миллиарда рублей.

3. Предложено создать специальный кредитный продукт для системообразующих предприятий. Ставка будет на 6% ниже рыночной за счет субсидии государства. Деньги предприятия должны направить на поддержание оборота.

4. Гарантом по кредитам бизнесу будет выступать Внешэкономбанк, он же будет обеспечивать гарантиями не менее 75% объема зарплатных кредитов. Это должно облегчить одобрение займов в банках.

5. На обеспечение и сбалансированность региональных бюджетов центр направит 200 миллиардов рублей

Президент поручил правительству, регионам и бизнесу постоянно оценивать ситуацию в экономику и готовить новые способы поддержать предприятия и граждан.

Не исключено, что этот набор мер - не последний. Ранее Путин уже распорядился ввести для предприятий малого и среднего бизнеса отсрочку налогов, снижение социальных взносов, реструктуризацию налоговых и социальных платежей, мораторий на проверки. Президент подчеркивал, что возможны и другие меры, в зависимости от развития ситуации.