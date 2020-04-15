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Путин поручил обеспечить соблюдение трудовых прав работников на "удаленке"

 Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу

Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу
Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

 Путин освободил от НДФЛ российских врачей

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16:34   15 Апреля 2020
Общество

Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу

Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу

Власти РФ обеспечат прямую безвозмездную финансовую помощь малым и средним предприятиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента РФ, выделенные правительством средства должны пойти на выплаты зарплат и прямые неотложные нужды. Объем помощи будет рассчитан индивидуально. На сотрудника планируется выплатить по 12130 рублей в месяц. Также организации и предприятия должны сохранить 90% штата сотрудников. Объем выплат будет рассчитываться индивидуально. 

Накануне Владимир Путин призвал сформировать единый центр для закупки товаров необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что государственный запас поможет обеспечить своевременное снабжением медицинских сотрудников.

 

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Автор: Илья Романович
#путин #бизнес #финансовая помощь

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