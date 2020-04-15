Путин предложил ввести для бизнеса новый льготный кредит на пополнение оборотных средств

Президент России Владимир Путин предложил кабинету министров ввести для бизнеса новый льготный кредит на пополнение оборотных средств.

По его словам, российскому предпринимательству сейчас трудно получать кредиты. Поэтому политический лидер предложил новый кредитный продукт.

Путин заявил о необходимости его создания для системообразующих предприятий. Президент отметил, что ставка будет субсидироваться на ставку Центробанка.

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.