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 Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу

Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу
Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

 Путин освободил от НДФЛ российских врачей

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16:30   15 Апреля 2020
Экономика

Путин предложил ввести для бизнеса новый льготный кредит на пополнение оборотных средств

Путин предложил ввести для бизнеса новый льготный кредит на пополнение оборотных средств

Президент России Владимир Путин предложил кабинету министров ввести для бизнеса новый льготный кредит на пополнение оборотных средств.

По его словам, российскому предпринимательству сейчас трудно получать кредиты. Поэтому политический лидер предложил новый кредитный продукт.

Путин заявил о необходимости его создания для системообразующих предприятий. Президент отметил, что ставка будет субсидироваться на ставку Центробанка.

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что не менее 75% объема зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #кредит #кризис #коронавирус

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