Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал запретить работать в России американским СМИ, получающим дотации от правительства США.

«Им [американцам] официально пропаганда говорит, что деньги идут на борьбу с всемирным злом. Таким всемирным злом является, по их мнению, Россия. Налогоплательщики все это проглотят и выяснять не будут», — уверен Клинцевич.

Американское правительство через Агентство США по глобальным медиа (USAGM) выделило 2 миллиарда рублей на поддержку редакций «Радио Свобода», «Голос Америки» и телеканала «Настоящее время» в 2018 году. Двумя годами ранее финансирование антироссийской пропаганды составило 2,7 миллиарда рублей.

Рядовым американцам зачастую невдомек, на что расходуются их налоги. Журналист из США Тим Керби рассказал, что большинство его сограждан даже не подозревают о существовании «Голоса Америки», «Радио Свобода» или «Настоящего времени».

«Среднестатистический американец вообще не представляет об их существовании. Всегда, когда мы открываем госбюджет, всегда находятся какие-то странные вещи. Общий бюджет США — около четырех триллионов долларов. Куда это все идет – черт знает», — поделился с «ПС» американец.

Сейчас Керби живет в России и практически освобожден от обязанности платить налоги в американскую казну, в отличие от своих родственников в США. Американское правительство могло бы найти лучшее применение этим деньгам, убежден журналист.

«Да, мне жаль [что деньги уходят на антироссийскую пропаганду]. Деньги должны идти на идеологию. Но я не согласен с идеологией, которую транслируют эти издания. С одной точки зрения – государство должно распространять свою политику. Но согласен ли я с их мнением, которое они "пихают" в России, нет! Я бы направил эти средства на развитие той традиционной Америки, которую люди будут любить», — говорит Керби.

Многомиллионные расходы на издания с пропагандистским уклоном пока не оправдываются. Россияне неохотно интересуются материалами американских СМИ. По данным счетчика LiveInternet, «Радио Свобода», на которое правительство США тратит около 500 миллионов рублей в год, занимает лишь 95-е место в рейтинге посещаемости интернет-изданий.

В соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Радио Свобода» набралось всего лишь 100 тысяч подписчиков, а «Голос Америки», судя по 24 тысячам пользователей в группе, не докричался до российских умов. Для сравнения, у калининградского портала «Клопс» — почти 300 тысяч подписчиков. Примечательно и то, что даже у либеральной «Новой газеты» в «ВКонтакте» больше просмотров, чем у «Свободы».

Телеканал «Настоящее время» обгоняет по просмотрам в пабликах, к примеру, подмосковный телеканал «360». Только вот финансирование российского СМИ обходится в разы дешевле. В 2018 году правительство Подмосковья заплатило 70 миллионов рублей изданию, чтобы проинформировать население о деятельности чиновников и работе в соцсетях.

«Это информационный шум. Задача этих изданий, которые были созданы во время холодной войны, не изменилась, — объясняет логику Вашингтона американист Илья Кравченко.— Это формирование определенного информационного поля, которое было бы полностью проамериканское и отстаивало западные интересы. Критиковало все события, которые происходили в России».

Однако со времен окончания холодной войны прошло почти полвека. Антироссийская пропаганда, как полагает Кравченко, разрослась до масштабов постсоветского пространства, захватила Китай и другие страны. Только методы остались прежними. Распускать редакции и таким образом лишиться финансирования никто не хочет, убежден американист.

Однако прибегать к блокировке или даже частичному ограничению доступа, как того предлагает сенатор Клинцевич, не стоит, считает Кравченко. Поскольку это повлечет за собой рост интереса к заблокированным американским изданиям.

«Ограничивать их не стоит. Наоборот, стоит показывать на примерах – конкретных материалах, мол смотрите: они пытаются преподнести это так, но вы же видите, что на самом деле все по-другому. Необходимо подавать их информацию в правильном свете [разоблачать их фейки]», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее МВД РФ инициировало проверку «Радио Свобода», «Медузы» и Би-би-си после выступления главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василия Пискарева. Парламентарий обвинил эти СМИ в пропаганде запрещенных веществ.