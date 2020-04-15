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 Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу

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Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

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16:16   15 Апреля 2020
Россия

Мезюхо: системы по выявлению фейков должны проходить государственную сертификацию

Мезюхо: системы по выявлению фейков должны проходить государственную сертификацию

Российские специалисты разработали систему, которая позволит правоохранителям быстрее выявлять и блокировать фейки о коронавирусе, а также экстремистские материалы в Сети. Нововведение прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

Известно, что разработка будет изучать то, как в интернете используются слова из списка. Основной функционал реализуют в рамках приложения для мобильных устройств, а заявленная точность определения — 98%, пишет Nation News.

Мезюхо отметил, что опровержения и действующие инструменты противодействия вбросам не останавливают тех, кто их распространяет, от новых попыток. Речь в первую очередь идет о регионах РФ, где появляется дезинформация о коронавирусе.

Эксперт не стал судить о мотивах злоумышленников, но напомнил о фактах, когда они приносили извинения (после того, как их выявляли сотрудники правоохранительных органов).

Политолог считает, что вполне возможно создать программные средства, способные выявлять противозаконные сообщения в Сети. Однако подобные инструменты должны быть сертифицированы государством и одобрены к использованию правоохранителями. При этом большое количество подобных средств должно кардинально улучшить ситуацию.

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Автор: Василий Пименов
#фейки #вбросы #коронавирус

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