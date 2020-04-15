Следователи завели уголовное дело против иноагента "Русь сидящая" из-за фейка о COVID-19

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении признанной иноагентом организации "Русь сидящая".

В социальной сети 9 апреля появилась недостоверная информация об эпидемии коронавируса в одной из колоний Новгородской области. Сообщалось якобы о заражении 30 заключенных. Следователи проверили сведения, и выяснилось, что они не соответствуют действительности.

Уголовное дело возбуждено по факту распространения заведомо ложной информации. Сейчас по факту случившегося продолжается расследование.