Следователи завели уголовное дело против иноагента "Русь сидящая" из-за фейка о COVID-19
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении признанной иноагентом организации "Русь сидящая".
В социальной сети 9 апреля появилась недостоверная информация об эпидемии коронавируса в одной из колоний Новгородской области. Сообщалось якобы о заражении 30 заключенных. Следователи проверили сведения, и выяснилось, что они не соответствуют действительности.
Уголовное дело возбуждено по факту распространения заведомо ложной информации. Сейчас по факту случившегося продолжается расследование.