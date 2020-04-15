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Путин поручил обеспечить соблюдение трудовых прав работников на "удаленке"

 Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу

Путин поручил оказать финансовую помощь малому и среднему бизнесу
Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

Путин подчеркнул важность выполнения договоренностей по сделке ОПЕК+

 Путин освободил от НДФЛ российских врачей

Путин освободил от НДФЛ российских врачей
Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

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 Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии

Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии
16:00   15 Апреля 2020
Россия

Следователи завели уголовное дело против иноагента "Русь сидящая" из-за фейка о COVID-19

Следователи завели уголовное дело против иноагента "Русь сидящая" из-за фейка о COVID-19

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении признанной иноагентом организации "Русь сидящая".

В социальной сети 9 апреля появилась недостоверная информация об эпидемии коронавируса в одной из колоний Новгородской области. Сообщалось якобы о заражении 30 заключенных. Следователи проверили сведения, и выяснилось, что они не соответствуют действительности.

Уголовное дело возбуждено по факту распространения заведомо ложной информации. Сейчас по факту случившегося продолжается расследование.

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Автор: Василий Пименов
#ск рф #русь сидящая #коронавирус

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