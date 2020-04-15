Планировавших теракт украинских разведчиков задержали в Крыму

Украинских разведчиков, планировавших организовать теракт, сотрудники ФСБ задержали в Крыму. СУ ФСБ России возбудило уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

Установлено, что в состав завербованной украинской разведкой группы входила российская военнослужащая, сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ФСБ, что "вскрытые разведывательные операции организовал начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированный в г. Херсон, полковник А. ". Украинец завербовал группу агентов, в состав которой входила "военнослужащая ВС России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну".

В настоящее время гражданина Украины заключили под стражу, россиянку пока поместили под домашний арест по делам о госизмене и шпионаже. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.