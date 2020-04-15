Нулевой пациент с COVID-19 в РФ узнал свой диагноз в больнице Коммунарки

Прилетевший в Москву из Милана россиянин стал нулевым пациентом с коронавирусной инфекцией в стране, сообщил академик РАН Александр Чучалин.

Заболевание у гражданина РФ диагностировали 27 февраля в медицинском учреждении Коммунарки. Инфекцию зафиксировали на ранней стадии проявления осложнений, отметил академик РАН в беседе с порталом "Православие.ру". Чучалин рассказал, что диагноз первому пациенту он ставил совместно с главным врачом больницы Коммунарки Денисом Проценко. Вместе медики назначали лечение россиянину.

Сейчас нулевой пациент выздоровел, но болея, он успел заразить мать и отца. Пожилые люди пока не справились с инфекцией. За ними наблюдают медики. Отец россиянина некоторое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У матери гражданина РФ болезнь протекала легче.

Сейчас в России остался единственный регион, где нет больных коронавирусной инфекцией, – это Алтай. За минувшие сутки по одному случаю COVID-19 зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах. До этого в регионах не было больных коронавирусной инфекцией.