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Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

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15:09   15 Апреля 2020
Сирия

Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

Рейтинг президента Сирии Башара Асада скатился до уровня в 32%. По мнению политолога Владимира Карасева, это связано с процветанием коррупции в правительстве страны.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей провели исследование рейтинга действующего президента Сирии Башара Асада. Согласно полученным результатам, на данный момент только 32% сирийцев готовы поддержать его на президентских выборах в 2021 году. Как отмечается в материале ФАН, основная причина низкого рейтинга — высокий уровень коррупции, а также связанные с этим экономические проблемы.

По мнению Карасева, всему виной коррупция в правительстве Имада Хамиса. Это крайне негативно воспринимают сирийцы. Сам Хамис вряд ли имеет шансы получить президентское кресло, поскольку протурецкие кандидаты могут получить поддержку только на территории, контролируемой боевиками.

Он считает, что реальная борьба за президентский пост развернется между Сухейлем аль-Хасаном, который является лицом сирийской армии и Ахмадом Джаброй — компромиссной фигурой для России, США и стран Ближнего Востока. 

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #асад #рейтинг

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