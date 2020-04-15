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 Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19

Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19
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15:04   15 Апреля 2020
Общество

Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19

Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19

Первая партия медицинских материалов из большой закупки на 700 млн рублей для борьбы с коронавирусом прибыла в Петербург.

Такой подарок власти города получили от руководства банка "Россия". Как пишут "Невские новости", общая сумма закупки составила 700 миллионов рублей. Сейчас Петербург получил первую партию медицинских материалов, которую направят в больницы для борьбы с коронавирусом. Помощь с радостью принял губернатор Северной столицы Александр Беглов. 

Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19

Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19

Часть закупленного медоборудования пойдет на оснащение Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева. Современные аппараты позволят специалистам проводить исследования и эффективно выявлять случаи заражения. Также новейшее оборудование необходимо для ускорения сроков разработки вакцины от COVID-19.

Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19

Исполняющий обязанности директора Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов отметил, что новое диагностическое оборудование ускорит темп проведения исследований. Это необходимо для противодействия распространению COVID-19. Работа медиков важна не только для Петербурга, но и для страны в целом. От скорости работы врачей в сложившихся условиях зависит многое.

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Автор: Яна Либерман
#петербург #закупка #коронавирус

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