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14:58   15 Апреля 2020
Общество

Ветераны просят Путина не проводить Парад Победы 9 Мая

Ветераны просят Путина не проводить Парад Победы 9 Мая

Ветераны направили обращение президенту России Владимиру Путину. Они просят перенести Парад Победы, поскольку в начале мая это мероприятие не будет безопасным из-за эпидемии коронавируса.

Обращение ветеранских организаций было опубликовано ТАСС. Его авторы просят российского лидера принять сложное, но справедливое решение, тем самым выразив уважение защитникам Родины. Парад Победы, который состоится в более позднюю дату, будет восприниматься россиянами как торжество безопасности и мира, уверены ветераны.

По их мнению, дать гарантию безопасности участников парада в случае его проведения 9 мая будет невозможно.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #ветераны #парад победы

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