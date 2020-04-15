Песков разъяснил формат предстоящего обращения Путина

Президент России Владимир Путин не планировал специального обращения к нации в среду, 15 апреля. Российский лидер выступит перед россиянами в начале совещания с Кабмином, объяснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что глава государства вновь обратится к соотечественникам 15 апреля около 15:00. Песков уточнил, что на среду запланировано не специальное обращение Путина к россиянам, а обычное выступление перед совещанием с правительством страны.

"Будет выступление президента в начале совещания с членами правительства", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Добавим, ранее в Кремле рассказали о состоянии здоровья российского президента. По словам Пескова, Путин чувствует себя хорошо, однако, работая в дистанционном режиме, скучает по живому общению.

Российский лидер также поделился, что ситуация с коронавирусом негативно сказывается на всех сферах жизни.