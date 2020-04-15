Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Нулевой пациент с COVID-19 в РФ узнал свой диагноз в больнице Коммунарки

Нулевой пациент с COVID-19 в РФ узнал свой диагноз в больнице Коммунарки

 Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19

Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19
Кремль напомнил Трампу про решение G20 помогать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Кремль напомнил Трампу про решение G20 помогать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

 Песков назвал NYT уважаемым изданием, публикующим "ерунду"

Песков назвал NYT уважаемым изданием, публикующим "ерунду"
Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

 Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии

Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии
Нулевой пациент с COVID-19 в РФ узнал свой диагноз в больнице Коммунарки

Нулевой пациент с COVID-19 в РФ узнал свой диагноз в больнице Коммунарки

 Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19

Петербург получил первую партию медоборудования из большой закупки для борьбы с COVID-19
Кремль напомнил Трампу про решение G20 помогать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Кремль напомнил Трампу про решение G20 помогать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

 Песков назвал NYT уважаемым изданием, публикующим "ерунду"

Песков назвал NYT уважаемым изданием, публикующим "ерунду"
Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

Карасев объяснил падение рейтинга Асада высоким уровнем коррупции в Сирии

 Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии

Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии
14:11   15 Апреля 2020
Сирия

Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии

Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии

Боевики незаконных сирийских вооруженных формирований (НВФ) приняли решение сложить оружие и вернуться к прежней жизни, сообщает Министерство обороны Сирии.

В ночь с 13 на 14 апреля 27 боевиков сдались сирийским военным в районе Эт-Танф на юге Сирии. Эта территория по-прежнему оккупирована проамериканскими силами. Предположительно, боевики состояли в террористической группировке "Джейш Аль-Ашаи".

Члены НВФ передали в распоряжение сирийских войск девять автомобилей, одиннадцать единиц стрелкового оружия, пять гранатометов, шесть приборов связи и несколько тысяч патронов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сирия #нвф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...