Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии

Боевики незаконных сирийских вооруженных формирований (НВФ) приняли решение сложить оружие и вернуться к прежней жизни, сообщает Министерство обороны Сирии.

В ночь с 13 на 14 апреля 27 боевиков сдались сирийским военным в районе Эт-Танф на юге Сирии. Эта территория по-прежнему оккупирована проамериканскими силами. Предположительно, боевики состояли в террористической группировке "Джейш Аль-Ашаи".

Члены НВФ передали в распоряжение сирийских войск девять автомобилей, одиннадцать единиц стрелкового оружия, пять гранатометов, шесть приборов связи и несколько тысяч патронов.