Вопрос о более гибкой цене на газ в ЕАЭС, поднятый президентом Белоруссии Александром Лукашенко, будет рассматриваться экспертами ЕАЭС. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента заявил об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 15 апреля. Впервые эту тему днем ранее поднял глава Белоруссии.

"Это вопрос для обсуждения на экспертном уровне в ЕАЭС, вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко мотивировал поднятие вопроса о гибких ценах на голубое топливо в складывающейся ситуации, которую спровоцировала пандемия коронавируса.