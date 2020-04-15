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14:09   15 Апреля 2020
Россия

Песков указал, что гибкую цену на газ для Белоруссии обсудят эксперты ЕАЭС

Песков указал, что гибкую цену на газ для Белоруссии обсудят эксперты ЕАЭС

Вопрос о более гибкой цене на газ в ЕАЭС, поднятый президентом Белоруссии Александром Лукашенко, будет рассматриваться экспертами ЕАЭС. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента заявил об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 15 апреля. Впервые эту тему днем ранее поднял глава Белоруссии. 

"Это вопрос для обсуждения на экспертном уровне в ЕАЭС, вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться, он будет прорабатываться", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко мотивировал поднятие вопроса о гибких ценах на голубое топливо в складывающейся ситуации, которую спровоцировала пандемия коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #газ #лукашенко

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