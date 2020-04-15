Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков поделился своим мнением по поводу продления Госдумой Второй мировой войны на один день.

Накануне депутаты ГД приняли закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны, которую перенесли со 2 на 3 сентября. Как отмечено в соответствующем документе уточнялось, что президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией".

Песков в ответ на вопрос журналистов отметил, что "парламентарии, которые принимали это решение, смогут прокомментировать". У него также поинтересовались о позиции президента по поводу данного вопроса.