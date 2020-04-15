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13:46   15 Апреля 2020
Общество

Песков переадресовал вопрос о Дне окончания Второй мировой в ГД

Песков переадресовал вопрос о Дне окончания Второй мировой в ГД

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков поделился своим мнением по поводу продления Госдумой Второй мировой войны на один день.

Накануне депутаты ГД приняли закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны, которую перенесли со 2 на 3 сентября. Как отмечено в соответствующем документе уточнялось, что президиум Верховного Совета СССР в 1945 году принял указ "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией".

Песков в ответ на вопрос журналистов отметил, что "парламентарии, которые принимали это решение, смогут прокомментировать". У него также поинтересовались о позиции президента по поводу данного вопроса.

"Я рекомендую обратиться в ГД", - акцентировал Песков.

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Автор: Василий Пименов
#россия #песков #праздник #победа

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