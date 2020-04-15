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13:39   15 Апреля 2020
Общество

Песков рассказал об ответственности губернаторов за ситуацию с COVID-19 в регионах

Песков рассказал об ответственности губернаторов за ситуацию с COVID-19 в регионах

Губернатор каждого региона страны принимает определенные меры для борьбы с распространением коронавируса, за которые он несет ответственность. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что главы регионов отвечают за успешность борьбы с распространением инфекции, но за халатность врачей губернаторы отвечать не могут. Речь идет о тех медиках, которые заразились, но отказались от карантина. Песков подчеркнул, что страна столкнулась с общим вызовом из-за коронавируса.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #губернаторы #коронавирус

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