Песков рассказал об ответственности губернаторов за ситуацию с COVID-19 в регионах

Губернатор каждого региона страны принимает определенные меры для борьбы с распространением коронавируса, за которые он несет ответственность. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что главы регионов отвечают за успешность борьбы с распространением инфекции, но за халатность врачей губернаторы отвечать не могут. Речь идет о тех медиках, которые заразились, но отказались от карантина. Песков подчеркнул, что страна столкнулась с общим вызовом из-за коронавируса.