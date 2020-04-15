Создатель "Омбудсмена полиции" Воронцов может оказаться проектом Ходорковского

Сбежавший в Лондон российский олигарх Михаил Ходорковский использует паблик "Омбудсмен полиции" и его администратора Владимира Воронцова для распространения фейков о коронавирусе в России.

Внимание правоохранителей Воронцов привлек публикацией неверных данных о количестве зараженных коронавирусом в одном из военных учебных учреждений. В публикации говорилось о якобы 70% заболевших курсантах, которых заставляют делать зарядку. По официальным данным, зараженных в учреждении нет вовсе. Об этом рассказывается в материале ФАН.

Следует отметить, что сам Воронцов имеет тесные связи с лидерами неонацистов Марцинкевичем (Тесаком) и убийцей адвоката Станислава Маркелова — Никитой Тихоновым. Это не мешает ему пользоваться поддержкой со стороны либеральной общественности.

"МБХ Медиа" Ходорковского нередко использует материалы Воронцова о российских силовых структурах. Зачастую в своих публикациях он ссылается на анонимные источники, поэтому проверить достоверность информации невозможно. Структуры беглого олигарха активно используют информацию из паблика, чтобы распространять ложные сведения, которые имеют явный антироссийский уклон.