Кремль напомнил Трампу про решение G20 помогать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение руководства США приостановить взносы во Всемирную организацию здравоохранения.

Песков напомнил, что на экстренном саммите G20, который прошел 26 марта, страны договорились об объединении усилий в борьбе с распространением коронавируса.

Тогда стороны отметили необходимость принятия всех возможных мер совместно с ВОЗ для преодоления пандемии.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирования ВОЗ. По его мнению, организация несвоевременно сообщила об опасности распространения коронавируса.