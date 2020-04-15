Ситуация в Сирии: «ответка» САА в Идлибе, засада для курдов в Дейр-эз-Зоре

Вооруженные провокации бандформирований приводят к использованию правительственными войсками жестких мер для стабилизации ситуации на северо-западе страны.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) вынуждены предпринимать ответные шаги для ликвидации угроз на линии соприкосновения с бандформированиями джихадистов на северо-западе страны. Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, на юге провинции Идлиб боевики неоднократно провоцировали перестрелки с бойцами правительственных войск. На это, в свою очередь, «ответка» со стороны САА не заставила себя долго ждать. В итоге мощные удары сирийских подразделений «пришлись по военным объектам исламистов на подступах к населенным пунктам Аль-Бара и Кансафра».

Помимо этого, в данной провинции прогремел взрыв. Источником уточняется, что на подконтрольной группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) части провинции был совершен подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). Жертвами теракта оказались несколько человек, среди которых был и «шариатский судья ХТШ, известный под именем Абу Бакр Халяби». Также в результате срабатывания СВУ пострадали два ребенка. До сих пор ни одна из сторон вооруженного конфликта в этом регионе страны не взяла ответственность за данный теракт.

Также взрывы продолжают греметь и на подконтрольной курдским бандформированиям землях страны, где засады с использованием СВУ приобретают опасную регулярность. Последним примером подобного развития событий является взрыв в городе Аль-Бусейра, расположенном севернее населенного пункта Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, где джихадисты подкараулили очередной конвой. Сообщается, что в результате минной атаки пострадал конвой «Демократических сил Сирии» (SDF). Несколько курдских боевиков было убито и ранено. Источником отмечается, что ответственность за организацию и проведение засады для курдов взяли на себя члены запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Одновременно с этим террористы заявили об «убийстве сотрудника службы разведки Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи деревни Аш-Шил». В настоящее время курдской стороной данная информация не комментируется.

Ранее террористы обстреляли поселение Мизназ, расположенное в сирийской провинции Идлиб.