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13:08   15 Апреля 2020
Общество

Песков назвал причину введения пропускного режима в Москве

Песков назвал причину введения пропускного режима в Москве

Недисциплинированность москвичей и гостей столицы в соблюдении режима самоизоляции привела к введению системы пропусков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выводы о работоспособности и эффективности системы цифровых пропусков нельзя сделать по итогам первого утра, уверен Песков. По его словам, трудности в налаживании работы возможны, однако корень проблемы кроется в недисциплинированности жителей столицы и приезжих граждан. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что в ближайшее время все наладится.

Помимо этого, он отметил необходимость граждан и властей действовать сообща, чтобы как можно скорее привести систему в порядок. По мнению Пескова, это находится в общих интересах. 

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Автор: Яна Либерман
#москва #песков

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