Песков заявил, что в Кремле не знакомы с заявлениями Кадырова о "Новой газете"

Кремль не ознакомился с заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты" на совещании в республике, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель президента РФ заметил, что никак не может прокомментировать данную тему. Он пообещал проверить данные, после чего осветить вопрос на следующей встрече с журналистами.

"Новая газета" написала, что связалась с участниками похорон в селе Новые Атаги, которые состоялись в апреле. Оказалось, что их не тестировали на коронавирус, отправив на самоизоляцию и предписав находиться дома. Также СМИ писали о нехватке средств индивидуальной защиты в регионе. После этого Кадыров обвинил "Новую газету" в травле. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов заявил РИА Новости, что не дождался опровержения информации от властей. Сам Кадыров утверждает, что все больницы работают в штатном режиме, жители проверены на коронавирус.