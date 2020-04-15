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 Песков назвал NYT уважаемым изданием, публикующим "ерунду"

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13:07   15 Апреля 2020
Общество

Песков заявил, что в Кремле не знакомы с заявлениями Кадырова о "Новой газете"

Песков заявил, что в Кремле не знакомы с заявлениями Кадырова о "Новой газете"

Кремль не ознакомился с заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу "Новой газеты" на совещании в республике, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель президента РФ заметил, что никак не может прокомментировать данную тему. Он пообещал проверить данные, после чего осветить вопрос на следующей встрече с журналистами. 

"Новая газета" написала, что связалась с участниками похорон в селе Новые Атаги, которые состоялись в апреле. Оказалось, что их не тестировали на коронавирус, отправив на самоизоляцию и предписав находиться дома. Также СМИ писали о нехватке средств индивидуальной защиты в регионе. После этого Кадыров обвинил "Новую газету" в травле. Главный редактор газеты Дмитрий Муратов заявил РИА Новости, что не дождался опровержения информации от властей. Сам Кадыров утверждает, что все больницы работают в штатном режиме, жители проверены на коронавирус.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #кадыров #коронавирус

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