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13:00   15 Апреля 2020
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СК завершил расследование уголовного дела по факту гибели 40 человек в Шереметьево

СК завершил расследование уголовного дела по факту гибели 40 человек в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе SuperJet в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Следователи завели уголовное дело в отношении пилота сгоревшего судна.

Правоохранители сообщили об окончании расследования сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево самолета SuperJet в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 40 человек в отношении пилота судна. Дело передано в Генпропуратуру.

Страшная катастрофа произошла с судном Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Аэрофлот», 5 мая 2019 года. Выполняющий рейс маршрута Москва – Мурманск самолет вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. Авиасудно получило серьезные повреждения при посадке. Погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа.

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Автор: Яна Либерман
#ск #самолет #уголовное #superjet

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