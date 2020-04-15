Климов напомнил США о международном праве в связи с остановкой финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неисполнении своих обязательств. Событие прокомментировал член Совфеда Андрей Климов.

Российский сенатор отметил, что действия Соединенных Штатов можно охарактеризовать как самоизоляцию на национальном уровне. Этим Вашингтон показал, что намерен соблюдать лишь собственные законы, а не международные, пишет ФАН.

Также Климов напомнил, что Трамп ранее выдвинул тезисы о намерении вновь сделать США великой страной. Другими словами, Белый дом так демонстрирует свои амбиции по установлению мирового господства и диктатуры.