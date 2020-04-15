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12:32   15 Апреля 2020
Россия

Мишустин заявил, что система здравоохранения РФ максимально нагружена

Мишустин заявил, что система здравоохранения РФ максимально нагружена

Российская система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой из-за коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин также ранее говорил, что российские регионы должны привлечь эпидемиологов в медорганизации для защиты медиков от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. В России количество заражений за минувшие сутки превысило показатель в три тысячи человек. Всего COVID-19 подтвержден у 24 490 человек в 84 регионах страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #здравоохранение #мишустин

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