Академик Чучалин назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Спад коронавируса в России может произойти в начале-середине июня, заявил академик Александр Чучалин.

Академик предполагает, что волна распространения коронавирусной инфекции к лету должна уменьшиться. На сегодня число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 24 490 человек. С подтвержденным диагнозом в России скончались 198 пациентов. Более двух тысяч пациентов выписаны из медицинских учреждений после сдачи повторного анализа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется круглосуточно.