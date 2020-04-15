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 Песков рассказал об ответственности губернаторов за ситуацию с COVID-19 в регионах

Песков рассказал об ответственности губернаторов за ситуацию с COVID-19 в регионах
Кремль напомнил Трампу про решение G20 помогать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Кремль напомнил Трампу про решение G20 помогать ВОЗ в борьбе с коронавирусом

 Песков назвал NYT уважаемым изданием, публикующим "ерунду"

Песков назвал NYT уважаемым изданием, публикующим "ерунду"
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12:27   15 Апреля 2020
Общество

Академик Чучалин назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Академик Чучалин назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Спад коронавируса в России может произойти в начале-середине июня, заявил академик Александр Чучалин.

Академик предполагает, что волна распространения коронавирусной инфекции к лету должна уменьшиться. На сегодня число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 24 490 человек. С подтвержденным диагнозом в России скончались 198 пациентов. Более двух тысяч пациентов выписаны из медицинских учреждений после сдачи повторного анализа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется круглосуточно.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #коронавирус

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