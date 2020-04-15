Военнослужащие России и Турции проводят совместное патрулирование трассы М-4

Россия и Турция приступили к четвертому патрулированию трассы М-4 на севере Сирии. Сообщается, что патруль выдвинулся от деревни Ат-Тронбе.

В Ат-Тронбе два дня назад состоялся митинг, который разогнали турецкие военные. Сообщается, что маршрут патрулирования, скорее всего, снова будет укороченным. За населенным пунктом Ан-Нейроб трасса заблокирована и находится под контролем боевиков, которые не пропускают патруль. Об этом в Twitter сообщает сирийское издание Baladi news.