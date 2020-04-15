Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Академик Чучалин назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Академик Чучалин назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом

 Онищенко: американские "хозяева" Вишневского могли поставить задачу ликвидировать РПН

Онищенко: американские "хозяева" Вишневского могли поставить задачу ликвидировать РПН
Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

 Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране

Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране
Ж/д транзит Латвии упал быстрее, чем ожидали

Ж/д транзит Латвии упал быстрее, чем ожидали

 Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии
Академик Чучалин назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Академик Чучалин назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом

 Онищенко: американские "хозяева" Вишневского могли поставить задачу ликвидировать РПН

Онищенко: американские "хозяева" Вишневского могли поставить задачу ликвидировать РПН
Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

 Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране

Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране
Ж/д транзит Латвии упал быстрее, чем ожидали

Ж/д транзит Латвии упал быстрее, чем ожидали

 Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии

Шнайдер объявил режим ЧС для военных США в сфере здравоохранения Японии
12:09   15 Апреля 2020
Армия

Военнослужащие России и Турции проводят совместное патрулирование трассы М-4

Военнослужащие России и Турции проводят совместное патрулирование трассы М-4

Россия и Турция приступили к четвертому патрулированию трассы М-4 на севере Сирии. Сообщается, что патруль выдвинулся от деревни Ат-Тронбе.

В Ат-Тронбе два дня назад состоялся митинг, который разогнали турецкие военные. Сообщается, что маршрут патрулирования, скорее всего, снова будет укороченным. За населенным пунктом Ан-Нейроб трасса заблокирована и находится под контролем боевиков, которые не пропускают патруль. Об этом в Twitter сообщает сирийское издание Baladi news.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #сирия #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...