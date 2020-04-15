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13:15   15 Апреля 2020
Россия

Генерал-майор Макарук надеется, что Киев не допустит ракетного удара по Ростовской области

Генерал-майор Макарук надеется, что Киев не допустит ракетного удара по Ростовской области

Заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможном ударе реактивной системы залпового огня «Ольха» по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области являются бредом. Об этом «Политике Сегодня» заявил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Михаил Макарук.

Слова Шимана надо воспринимать как инструмент пропаганды «горячих голов», транслирующих агрессивные настроения ко всему российскому, убежден генерал-майор.

«Это заявление бредовое. Но оно предает ту атмосферу, которая есть в головах ряда лиц, дорвавшихся до власти. Но думаю, что нынешний президент Украины и командование Вооруженных сил такого шага не допустит, потому что это чревато практически полным уничтожением власти, если начнется такой локальный конфликт с нанесением ударов по промышленным и военным объектам в России», — сказал Михаил Макарчук.

Павлоградский химический завод производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. В интервью изданию censor.net. Шиман заявил, что системы залпового огня «Ольха» может поразить НПЗ в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

«Удары «Ольхой» могут быть нанесены и по их (российской -прим.ред) критической инфраструктуре, вроде того же «Каменского», — сказал Шиман.

Генерал-майор Макарук считает, что периодически возникающие антироссийские заявления подтверждают  необходимость дипломатического решения вопросов.

«Если есть возможность и украинская сторона готова, нужно максимально продвигаться к достижению компромиссов и постепенному сближению с нынешней властью и в интересах народов обеих стран. Я прослужил на Украине около 10 лет, поэтому преставляю обстановку и у меня позитивное мнение, что реализации бредового высказывания никогда не допустят», — прокомментировал член президиума «Офицеров России».

Сейчас дипломатических отношений между Россией и Украиной практически нет. В украинских законах Россия значится страной-агрессором.

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Автор: Мария Владимирова
#украина #политика #агрессия

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