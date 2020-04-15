Онищенко: американские "хозяева" Вишневского могли поставить задачу ликвидировать РПН
Член петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский осудил депутата Госдумы Геннадия Онищенко за "абсурдные инициативы", после которых Роспотребнадзор сделал ряд заявлений.
Депутат Заксобрания назвал Онищенко "анекдотичным борцом с грузинскими и молдавскими винами" и "митингами, на которых можно подхватить ОРВИ". А его коллеги, по мнению Вишневского, "паразиты", которые "кормятся" из государственного бюджета.
Геннадий Онищенко сообщил, что у России есть опыт борьбы с различными инфекциями, в том числе с холерой, гепатитом и другими. Однако с гибридной войной общество столкнулось впервые, отметил депутат в беседе с редакцией Nation News. Онищенко убежден, что Вишневский просто хочет привлечь к себе внимание.
"И, кстати, хозяева Вишневского из Америки долго ставили целью ликвидацию нашей службы", – отметил Онищенко.
Геннадий Онищенко выразил готовность встретиться с Борисом Вишневским и побеседовать с ним на эту тему. По мнению собеседника Nation News, депутату Заксобрания не стоит пользоваться риторикой ОПГ. Борису Вишневскому нужно сохранять статус "питерского интеллигента", резюмировал собеседник издания.