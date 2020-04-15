Московский оперштаб подтвердил новые случаи заболевания COVID-19 в 65 регионах РФ

Новую информацию о количестве заболевших россиян представил 15 апреля московский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной информации, новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в 65 регионах РФ. Впервые инфекцию обнаружили в Чукотском и Ненецком автономных округах. Наибольший прирост числа зараженных в Москве — 1774 за прошедшие сутки. В Подмосковье зафиксировали 272 случая COVID-19. Ни одного случая инфекции пока не выявили в Республике Алтай.

Президент Владимир Путин заявил, что для остановки пандемии коронавирусной инфекции необходимо принять экстраординарные меры, сообщает RT. В то же время, действия российских властей признаны Всемирной организацией здравоохранения эффективными, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.