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Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Директор завода на Украине заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

 Президент Украины сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране

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11:41   15 Апреля 2020
Общество

Московский оперштаб подтвердил новые случаи заболевания COVID-19 в 65 регионах РФ

Московский оперштаб подтвердил новые случаи заболевания COVID-19 в 65 регионах РФ

Новую информацию о количестве заболевших россиян представил 15 апреля московский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной информации, новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в 65 регионах РФ. Впервые инфекцию обнаружили в Чукотском и Ненецком автономных округах. Наибольший прирост числа зараженных в Москве — 1774 за прошедшие сутки. В Подмосковье зафиксировали 272 случая COVID-19. Ни одного случая инфекции пока не выявили в Республике Алтай.

Президент Владимир Путин заявил, что для остановки пандемии коронавирусной инфекции необходимо принять экстраординарные меры, сообщает RT. В то же время, действия российских властей признаны Всемирной организацией здравоохранения эффективными, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #коронавирус #COVID-19

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