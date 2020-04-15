Соболь мечется между "Яблоком" и КПРФ, пытаясь выбрать выгодную позицию на выборах

Сотрудник НКО-иноагента ФБК Любовь Соболь мечется между "Яблоком" и КПРФ в преддверии выборов в Госдуму РФ. Соболь неважно, с помощью кого она сможет попасть в парламент. Для очередной попытки она использует свою медийность.

Юрист ФБК руководствовалась тем, что ранее ее покровитель Алексей Навальный предлагал организовать выплаты для россиян в размере 20 000 рублей. Идея позднее нашла отклик в КПРФ. Также Соболь возмутилась, что одного из коммунистов не допустили до выборов в Забайкалье, пишет ФАН.

Лояльность к коммунистам со стороны юриста ФБК вызвана тем, что в 2019 году Навальный с помощью проекта "Умное голосование" продвигал в Мосгордуму фактически своих сторонников: 35 из 45 кандидатов, попавших в городской парламент, являются членами КПРФ.

СМИ тогда указывали на то, что между главой ФБК и коммунистами может быть сговор. Подтверждением тому стали действия членов КПРФ, которые помогали навальнистам принимать участие в заседаниях Мосгордумы.

Примечательно, как в одном из интервью Соболь говорила, что намерена идти на выборы в Госдуму, запланированные на 2021 год, в партнерстве с "Яблоком". Подробности соответствующих переговоров не раскрывались. Сам Навальный лишился членства в "Яблоке" в 2007 году за национализм.

За это время "яблочники" не стали относиться к Навальному лояльнее. Так, глава партии Николай Рыбаков недавно выступал с критикой блогера, а также его проекта "Умное голосование".

Политические амбиции Соболь могут быть подорваны застарелой ссорой "Яблока" и Навального. Именно поэтому юрист ФБК пытается найти поддержку среди лояльных членов КПРФ. Не исключено, что таким образом соратница Навального намерена консолидировать усилия в борьбе с "Единой Россией".

В своих метаниях Соболь ведет себя хаотично, у нее отсутствует хоть малейший план действий. Основным инструментом сторонницы Навального является медийность. Также юрист ФБК смекнула, что сотрудничество с КПРФ может сулить большую выгоду.

В "Яблоке" не считают Соболь надежным союзником, поэтому сотрудничество они будут вести только на собственных условиях. И это еще сильнее подталкивает сторонницу Навального к КПРФ.