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11:40   15 Апреля 2020
Весь мир

Ж/д транзит Латвии упал быстрее, чем ожидали

Ж/д транзит Латвии упал быстрее, чем ожидали

В результате активной деятельности РФ по переводу своих грузопотоков на отечественную инфраструктуру транспортные компании Латвии несут большие потери.

Процесс перевода грузопотоков РФ в отечественные порты изначально носил постепенный характер. В свою очередь, в Прибалтике до недавних пор сохраняли надежду на использование удобного положения своих гаваней и продолжительного навигационного периода для того, чтобы частично компенсировать потери за счет увеличения зимнего транзита.

Однако относительно теплая зима в нынешнем году не позволила прибалтам воспользоваться этим преимуществом. В перспективе на российских маршрутах в Балтийском море планируется использовать ледоколы, что окончательно лишит прибалтийских конкурентов последних надежд на то, чтобы избежать массовых банкротств. Так, уже сейчас негативный результат разрыва с РФ оказался налицо в Латвии, где ж/д транзит упал быстрее, чем ожидалось ранее.

«Объем транзитных перевозок составил 4,727 млн тонн (в 2,2 раза меньше)», — со ссылкой на данные Министерства сообщения Латвии сообщается в материале информационного портала DELFI.

При этом источником отмечается, что «транзит железнодорожных грузов через порты за первые три месяца года составил 4,070 млн тонн (в 2,3 раза меньше), сухопутный транзит через территорию Латвии — 657 тыс. тонн (меньше в 2,1 раза)».

Таким образом, можно наблюдать, что на фоне благоприятных условий работа РФ по переводу своих грузопотоков в отечественные порты приобрела более значительный размах. В итоге ж/д транзит Латвии постиг фактически двойной обвал показателей. Так, источником указывается на то, что в предыдущий период сокращение составило лишь 15,8%, что несопоставимо с нынешним двукратным обвалом уровня ж/д транзита страны.

Ранее отмечалось, что на фоне отказа от РФ и БРЭЛЛ негативное влияние от распространения коронавируса оказалось губительным для экономики Прибалтики.

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #латвия #транзит

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